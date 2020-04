VIDEO. "Quand il n'y aura plus de nourriture, vous verrez ce qui va arriver" : ruée sur les armes à feu à Los Angeles, tétanisée par le coronavirus

"Les gens voient tous les restos et les boutiques en train de fermer, ils perdent leur travail... Et quand il n'y aura plus de nourriture à mettre sur la table, vous verrez ce qui va arriver." En pleine épidémie de coronavirus, cet armurier d'Arcadia, un quartier asiatique de Los Angeles, a pour sa part déjà été dévalisé. Il ne vend plus de munitions.

Sur la coursive, à l'étage d'un centre commercial désert, il y a une queue devant sa boutique. La plupart des clients, surtout d'origine chinoise ou coréenne, sont des néophytes en matière de maniement d'armes. Ils redoutent des attaques de gangs. Ici, personne n'a oublié les émeutes de 1992, quand la communauté asiatique avait été attaquée par des pillards. Tout le monde craint que la situation chaotique liée à l'épidémie empire et tourne à la panique générale.

La peur d'être une cible facile pour des brigands

Dans une pièce adjacente à la boutique, les nouveaux acheteurs doivent passer un permis de port d'arme. Une formalité en Californie, où il suffit d'avoir 21 ans, un casier judiciaire vierge, et de remplir un questionnaire.

Parmi les candidats du jour, Yuka, 43 ans. Cette secrétaire vit seule et a peur d'être une cible facile pour des brigands. L'armurier l'aide à se familiariser avec le fusil d'assaut (de petit calibre) qu'elle a choisi. Il lui faudra attendre une dizaine de jours pour pouvoir le récupérer, le temps de valider son permis.

Extrait de "Los Angeles, l’Amérique tétanisée", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 9 avril 2020.

