VIDEO. "On est arrivés désarmés" face au coronavirus, estime André Grimaldi, membre du Collectif inter-hôpitaux

"On est arrivés désarmés" face au coronavirus. Invité jeudi 26 mars sur franceinfo, le diabétologue André Grimaldi, membre du Collectif inter-hôpitaux, a vivement critiqué la politique hospitalière de ces dernières années. "On s'est désarmé au point de vue des masques et des médicaments. On pourrait peut-être manquer de morphine et d'oxygène. On a eu une logique de traiter l'hôpital et la médecine comme une marchandise comme les autres", a-t-il déclaré.

"On devra changer complétement de politique. Ce ne serait pas une honte que les politiques disent 'on s'est trompé', a-t-il estimé. Cette épidémie a été précédée d'une autre épidémie, programmée, attendue, de bronchiolite, que s'est-il passé ? On a dû envoyer des nourrissons à plus de 200 km de Paris pour les hospitaliser parce qu'on n'avait pas assez de lits. C'était une alerte, elle n'a pas été entendue."