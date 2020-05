VIDEO. Mer ou montagne ? Les vacances d’été se préparent malgré les incertitudes

Des vacances cet été ? Beaucoup en rêvent. Mais où et dans quelles conditions ? En cette première semaine de déconfinement, de nombreuses questions restent en suspend. On ne saura par exemple qu'au début du mois de juin si les déplacements, au-delà de la limite actuelle des 100 km, seront possibles, en fonction de l'évolution de l'épidémie.

La montagne se prépare

Malgré tout, les professionnels du tourisme travaillent dur pour tenter de sauver ce qui peut l'être de cette saison pas comme les autres. Certains territoires espèrent tirer leur épingle du jeu en faisant la promotion de leurs grands espaces. C'est le cas de l'Auvergne qui espère profiter de ces vacances en France pour attirer de nouveaux touristes et des stations de montagne qui vont prochainement lancer une campagne de communication nationale. De l'autre côté du Rhône, en Isère, les guides de haute montagne de l'Oisans, privés de travail depuis deux mois, prêtent main forte pour entretenir des chemins de randonnées, en espérant accueillir prochainement des visiteurs.

Un QR Code pour accéder aux plages ?

La grosse interrogation de l'été concerne l'accès aux plages de nos littoraux. Les élus locaux ont déjà obtenu qu'avec le début du déconfinement les préfets puissent autoriser leurs ouvertures à la demande des maires. Pour l'heure, il s'agit d'un accès pour se promener, pas un lieu de villégiature où l'on poserait sa serviette pour se faire bronzer toute la journée.

A Argelès-sur-Mer, par exemple, les élus souhaitent utiliser une application développée par une start-up de Perpignan. Comme cela se passe pour accéder à certains sites touristiques ou les grands musées, il s'agit ici de réserver un créneau horaire en ligne pour aller à la plage. Et de se présenter à l'entrée avec son smartphone. On évite ainsi les files d'attente et on a la certitude qu'il y aura un nombre de personnes limité tout au long de la journée.

Des vacances françaises

Mer, montagne ou campagne, une chose est sûre, la grande majorité des Français restera dans l'Hexagone. Les professionnels du tourisme ont même lancé le hastag #CetEtéJeVisiteLaFrance pour valoriser le patrimoine et la diversité de paysages de notre pays.

N'oublions pas : #CetÉtéJeVisiteLaFrance avec @Patrimoine2_2 ! Petite incursion au Château de Saint-Brisson-sur-Loire, fief de la puissante famille Séguier qui participa à la fondation de l'Académie Française https://t.co/2gI4C2Rcav pic.twitter.com/d9tEoG83YZ — Patrivia (@patrivia_fr) May 12, 2020

Pourra-t-on voyager hors de nos frontières ?

"Le déplacement à plusieurs milliers de kilomètres, il est exclu", a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, le 6 mai sur franceinfo, à propos des vacances d’été. "Le tourisme va reprendre par cercles concentriques, c'est-à-dire que le premier moteur de cette reprise touristique sera le tourisme national", a-t-il estimé. Si Voyager hors d'Europe semble peu probable, certains caressent encore l'espoir de pouvoir circuler librement dans l'Union Européenne cet été. Là encore, le mot d'ordre est patience.

Lueur d'espoir pour certains, l'aéroport d'Orly pourrait rouvrir le 26 juin "si la situation sanitaire s'améliore et que le secteur y est bien préparé", selon les déclarations du secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari le dimanche 10 mai, invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. Rajoutant en ce qui concerne d'éventuelles réservations de billets d'avion que "Nous aurons fin mai début juin une vision beaucoup plus claire de la situation sanitaire et des projections que nous pourrons faire pour le mois de juin et l'été".