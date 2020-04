VIDEO. Les conseils de Clara Luciani pour s\'occuper pendant le confinement

Un jeu

Ce n'est ni un jeu vidéo ni un jeu de société. Clara Luciani a jeté son dévolu sur le coloriage. "C'est vrai que quand on colorie on ne pense à rien d'autre donc c'est agréable", confie la musicienne.

Un artiste

Pas question pour Clara Luciani de déroger à ses habitudes. Pour retrouver sa bonne humeur, elle écoute Paul McCartney. "Moi, je suis une fan hystérique de Paul McCartney donc je suis fidèle à Paul McCartney pendant le confinement", s'amuse-t-elle.

Un film

Une comédie ? Un dessin-animé ? Non, pour Clara Luciani, ce sera l'emblématique Shining de Stanley Kubrick. "C'est vraiment un de mes films préférés, notamment pour l'esthétique et je l'aime et je commence à le connaître par cœur."

Une série

Clara Luciani conseille "Curb Your Enthusiasm", avec Larry David, une série réputée pour ses situations rocambolesques. "Je crois qu'on a besoin un tout petit peu d'humour et de légèreté ces jours-ci donc c'est une série que je vous recommande."

Un livre

L'artiste s'est lancée dans la lecture de "Hollywood" de Bukowski en anglais. "Du coup ça a été beaucoup de travail mais je suis contente et je pense que le confinement, c'est bien pour ça aussi, pour prendre le temps de faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal", estime-t-elle.

Une astuce

Pour passer le temps de manière amusante, Clara Luciani se lance des défis avec ses amis. Le dernier en date : reproduire un tableau en cinq jours. "C'est pas du tout terminé et c'est un peu moche mais on s'en fout." Une occasion de développer son esprit créatif.