VIDEO. Les angoissés du virus

Presque un mois de confinement. Un mois de peur, de peine, de stress, d'ennui. Chaque matin ressemble au précédent, même lieu, mêmes gestes. Vous n'en pouvez plus ? Dites-vous qu'il y a pire… "Complément d'enquête" est allé à la rencontre des "super" reclus, des cloîtrés, des enfermés. Ils ne sont pas malades, mais ils souffrent quand même.

Angoissés, paranos, hypocondriaques ?

Il y a les angoissés, les paranos, les hypocondriaques. Pour eux, chaque jour qui commence est peut-être le dernier. Quand on a peur de tout, quand à chaque instant on est certain d'être infecté, comment vivre en famille, comment faire ses courses ?

Un reportage de Victoire Mabille, Antoine Boddaert, Flavian Charuel, et Vincent Kelner, Sébastien Eppinger, avec Yemaya Productions diffusé dans "Complément d'enquête" le 23 avril 2020.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".