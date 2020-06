VIDEO. "Je n'ai pas dormi pendant trois ou quatre nuits" : le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy confie son dilemme pour décider du confinement

L'immunologue Jean-François Delfraissy fait partie des scientifiques qui ont conseillé l'exécutif durant l'épidémie de Covid-19.

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale, qui a commencé ses auditions mardi, a entendu jeudi 18 juin quelques-uns des membres du conseil scientifique, dont son président Jean-François Delfraissy. C'est en effet ce conseil scientifique qui a aiguillé les décisions du gouvernement durant toute la crise sanitaire. L'immunologue est revenu sur la gestion de la crise du coronavirus et les décisions qu'il a dû prendre.

Un confinement difficile à décider

Le confinement annoncé par Emmanuel Macron lundi 16 mars a été validé par le conseil scientifique. Cette décision a coûté des heures de sommeil à son président qui a assuré face à la commission d'enquête n'avoir pas dormi "pendant trois ou quatre nuits à la suite de ça". "C'est aucune certitude. C'est quelque chose de très difficile pour aider à prendre cette décision en notre âme et conscience", a ajouté Jean-François Delfraissy. "C'est quelque chose qui ne s'était jamais produit", a-t-il insisté. Quelques minutes plus tard, face aux députés, un autre membre du conseil scientifique l'épidémiologiste Arnaud Fontanet a affirmé que "le choix du confinement était pour nous imposé par la crise qui se préparait dans les services de réanimation". "Mais même les autres pays européens, qui n'étaient pas dans cette situation critique, ont fait le choix du confinement", a-t-il justifié.

Une prise de conscience tardive

Jean-François Delfraissy a reconny n'avoir "pris conscience de la gravité de la crise que relativement tardivement, vers le 20 février". Il explique cette prise de conscience tardive notamment par le fait que lors d'une réunion à l'OMS, les Chinois, alors touchés de plein fouet par le virus, "ne disaient rien" et donc "masquaient un certain nombre de choses". Les données italiennes et les données des réanimateurs qui s'accumulaient l'ont poussé à envoyer "un signal d'alerte à l'Elysée".

Une responsabilisation assumée

Jean-François Delfraissy est également revenu sur la responsabilisation qui lui a parfois été reprochée. "Les avis du conseil scientifique ont donné une responsabilité à chacun des individus", a-t-il assuré. Selon lui, les Français étaient responsables de remettre leurs enfants à l'école. Les personnes de plus 70 ans étaient responsables de rester confinés. "Je sais qu'on m'a fait dire que j'avais souhaité que toutes les personnes de plus de 70 ans soient confinés, non, c'était une recommandation", a-t-il lâché. Il a rappelé que "85% des décès" sont des personnes de plus de 70 ans. Le téléchargement de l'application StopCovid ou le choix du lieu du confinement quand un individu était dépisté positif relevait également de "la responsabilité citoyenne".