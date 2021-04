Pour le président de la région Sud ex-Paca, les établissements qui ne respectent pas les restrictions sanitaires "doivent être sanctionnés sévèrement et qu'on ne leur donne plus les aides d'Etat."

"Il faut être plus dur avec tous ceux qui trichent", a déclaré mercredi 7 avril sur franceinfo Renaud Muselier, président de la région Sud ex-Paca, président des Régions de France alors que plus de 354 rassemblements festifs clandestins ont été recensés depuis décembre 2020, selon Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté. "En ce qui concerne les établissements, ils doivent être sanctionnés sévèrement et qu'on ne leur donne plus les aides d'Etat. Le risque doit être très important sur le plan pécunier", a-t-il ajouté.

Au-delà du port du masque et de l'amende de 135 euros en cas de non port, "il faut une sanction par rapport à ceux qui sont dans le collectif avec des rassemblements, des dîners chez des restaurateurs. Il faut dans sanctions pénales et financières pour les organisateurs, pour les participants des sanctions financières très importantes et pour ceux qui ont pignon sur rue et des responsabilités l'arrêt total des aides de l'Etat."

Renaud Muselier a insisté sur "la nécessité" d'être prudents : "On a tous envie de faire la fête, on a tous envie de prendre le soleil, on a tous envie et on rêve de prendre un café sur une terrasse, on a tous envie de s'embrasser, mais ceux qui le font savent qu'ils mettent tout le monde en danger."

Et il a donné l'exemple du carnaval non-déclaré qui a rassemblé 6 500 personnes à Marseille le dimanche 21 mars, sans respect des gestes barrières : "Je ne sais pas si cela a un lien, mais dix jours après sur la totalité de la ville on voit qu'il y a eu un cluster."