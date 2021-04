DIRECT. Covid-19 : une entreprise d'Eure-et-Loir commence à mettre en flacons le vaccin de Pfizer-BioNTech

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "Les pays les plus riches ont établi un quasi-monopole sur les approvisionnements en vaccins dans le monde."



L'ONG appelle à "œuvrer immédiatement pour accélérer la production et la livraison de vaccins pour tous" car les pays avec le moins de ressources sont "confrontés aux pires conséquences en matière de santé et de droits humains".



: Plusieurs de vos journaux reviennent ce matin sur les galères de l'école à distance, qui a repris hier. "On a l'impression qu'aucune leçon n'a été tirée", a déploré hier Sophie Vénétitay, du Snes-FSU. De son côté, le ministre de l'Education, a assuré qu'une partie des problèmes s'expliquerait par des attaques des serveurs informatiques venues de l'étranger.





: L'anxiété (17%) et les troubles de l'humeur (14%) étaient les diagnostics les plus fréquents. L'incidence des atteintes neurologiques telles les hémorragies cérébrales (0,6%), les accidents vasculaires cérébraux (2,1%) et la démence (0,7%) était plus faible. Mais le risque était plus élevé parmi les patients qui avaient été gravement malades.

: Une personne sur trois qui a surmonté le Covid-19 a eu un diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques dans les six mois suivant l'infection, selon la plus grosse étude à ce jour sur le bilan mental d'anciens malades, parue dans The Lancet Psychiatry.

: "C'est essentiel qu'on reprenne les cours en présence pour les maternelles et les primaires le 26 avril, et pour les collèges et les lycées la semaine d'après."





Le chef de l'Etat s'est invité hier à un cours d'histoire en visio d'élèves de 3e pour montrer son soutien aux enseignants et aux élèves qui expérimentent de nouveau l'école à distance. Il a confirmé le calendrier évoqué pour la réouverture des écoles, rapporte Le Parisien (article abonnés).

L'enseignement à distance a été perturbé hier, avec des impossibilités de connexion aux ENT ou au site du Cned. Jean-Michel Blanquer a évoqué "des attaques informatiques, apparemment venues de l'étranger".



• #COVID_19 La barre des 30 000 malades du Covid-19 (30 639) hospitalisés en France a été dépassée hier soir, selon Santé publique France. Parmi ces patients, 5 626 sont en réanimation, soit plus que lors du pic de la 2e vague (4 900 mi-novembre), mais moins que lors de celui de la première (7 000 en avril 2020).





Une enquête a été ouverte pour "mise en danger de la vie d’autrui" après la célébration d’une messe de Pâques à Paris sans distanciation ni port du masque.



