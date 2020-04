VIDEOS. Etats-Unis : le commandant du USS Theodore Roosevelt, révoqué après avoir lancé l'alerte sur des cas de Covid-19 à bord, acclamé en héros par ses troupes

"Cap-tain Crozier! Cap-tain Cro-zier!" Sur les vidéos qui sont apparues sur les réseaux sociaux vendredi 3 avril, on voit le capitaine Brett Crozier quitter son navire, l'USS Theodore Roosevelt, en passant au milieu de centaines de marins qui lui font une haie d'honneur sur le pont du porte-avion nucléaire américain. Démis de ses fonctions jeudi après que sa lettre d'alarme à l'US Navy évoquant les cas de Covid-19 à bord a fuité dans la presse, le commandant traverse la foule tandis que ses troupes s'écartent, silencieusement, faisant un salut militaire. Il salue enfin l'équipage qui l'acclame d'un geste de la main avant de s'engouffrer dans la voiture qui l'attend.

Watch this video of the send off of Captain Crozier, commander of the aircraft carrier USS Roosevelt who was fired yesterday for sounding the alarm to protect his sailors. Tells you everything you need to know about the type of #leader he is. pic.twitter.com/z9q3pTJpgZ