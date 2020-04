DIRECT. Les laboratoires de ville seront autorisés à pratiquer les tests de dépistage du Covid-19 à partir de lundi, assure Olivier Véran

Ce qu'il faut savoir

Le ministre de la Santé l'a annoncé sur Twitter. Les laboratoires de ville seront autorisés à pratiquer les tests de dépistage du Covid-19, à partir de lundi, a indiqué Olivier Véran, vendredi 3 avril. Les "laboratoires hospitaliers, de ville, départementaux, vétérinaires, de recherche, de gendarmerie, de police" pourront être mobilisés dès lundi, a-t-il tweeté. "J'entends et salue ceux qui se portent volontaires pour participer à l'effort national de tests", a poursuivi Olivier Véran, ajoutant que les autorisations doivent être données "ce week-end".

L'Ordre national des vétérinaires avait d'ailleurs demandé à pouvoir mener ces tests de dépistage : "le secteur vétérinaire a quand même une grande habitude de gérer des maladies épidémiques", déclarait sur franceinfo Jacques Guérin, le président du conseil national de l’Ordre des vétérinaires, mardi dernier. Et cela alors que, ce vendredi déjà, deux médicaments à base de propofol à usage vétérinaire ont été autorisés à usage humain, pour la réanimation, par l'Agence française du médicament. Le propofol est utilisé pour endormir profondément les patients intubés sous respirateur pour supporter la respiration artificielle.

Le coronavirus a fait au moins 6 507 morts en France, selon le dernier bilan rendu public par le directeur de la santé, vendredi 3 avril. Parmi eux, 5 091 malades sont morts à l'hôpital (588 de plus ces dernières 24 heures, le pire chiffre enregistré depuis le début de l'épidémie) et 1 416 en Ehpad. Dans son point quotidien, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a également indiqué que 27 432 patients sont actuellement hospitalisés, dont 6 662 personnes en réanimation. Plus de 500 patients ont été transférés dans des services moins encombrés.

Un pic attendu fin avril dans le Grand Est. L'Agence régionale de santé du Grand Est indique que le pic de l'épidémie sera atteint au plus le tard le 25 avril dans cette région, rapporte France Bleu Alsace. "Nous voyons une lueur au fond du tunnel", a déclaré le directeur Christophe Lannelongue lors d'un point presse. Selon les modèles utilisés pour les calculs, le pic se situera entre le 10 et 25 avril dans le Grand Est, l'une des régions les plus touchées par le coronavirus.

Plus de 400 000 contrôles de police. Le ministre de l'Intérieur s'est montré ferme sur les consignes de confinement malgré le début des vacances scolaires : "Il n'y aura aucun relâchement si cela permet de sauver des vies. Ceux que l'on aime, on les protège. On se confine", a martelé Christophe Castaner. Au total, il y a déjà eu 426 430 contrôles de police aujourd'hui, jour du début des vacances scolaires dans les académies d'Ile-de-France et d'Occitanie, a indiqué le ministère de l'Intérieur, vendredi en fin d'après-midi.

En Italie, près de 15 000 morts à ce jour. Avec 766 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures, le bilan de l'épidémie atteint désormais 14 681 morts dans le pays. Sur trois jours, ce bilan quotidien reste compris entre 722 et 766 décès, alors qu'il était encore de 837 décès supplémentaires mardi et de 919 vendredi dernier, journée la plus noire de l'épidémie.