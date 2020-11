VIDEO. Etat d'urgence sanitaire : "Les libertés sont restreintes comme rarement elles l'ont été", dénonce Adrien Quatennens

"L'État dans lequel nous sommes, aujourd'hui, est un État où les libertés sont restreintes comme rarement elles l'ont été", a déclaré lundi 9 novembre sur franceinfo Adrien Quatennens, coordinateur national de La France insoumise (LFI). "Accordons-nous sur le fait que depuis 2017, beaucoup de lois qui ont été prises font que l'État dans lequel nous sommes aujourd'hui est un État où les libertés sont restreintes comme rarement elles l'ont été", a-t-il déclaré.

La France est placée sous l'état d'urgence sanitaire pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Adrien Quatennens pointe l'opacité des décisions politiques prises pour juguler le virus : "Même en temps de guerre, le Parlement délibérait et se réunissait, y compris sur les bonnes mesures à prendre". Il dénonce la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. "Il y a de plus en plus de lois liberticides, affirme-t-il. Par l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement décide de tout pour vous, de l'heure à laquelle vous devez rentrer chez vous, combien de personnes vous avez le droit de voir, de ce que vous avez le droit d'acheter ou pas de ce qui est essentiel ou pas. Oui, c'est liberticide."

Adrien Quatennens critique le rôle du Conseil de défense, "une instance qui a été créée en 1959 pour les décisions militaires", selon lui. "Ce n'est pas un cadre pour prendre des décisions d'ordre sanitaire. Ce sont des décisions de stratégie militaire. Le virus n'a pas de stratégie militaire", souligne-t-il. "Ce qui me gêne, c'est que ce Conseil de défense, du coup, est sous la coupe du secret défense", a-t-il ajouté.