Emmanuel Macron réunit une dizaine de ministres jeudi 15 avril pour examiner les protocoles de réouverture des lieux fermés, fixer un calendrier à partir de la mi-mai. "Il doit fixer un horizon, donner un agenda en tenant compte d'une réalité très dure. On est dans une situation critique. Il faut qu'on ait des éléments probants, qu'on soit protégés et qu'on n'ouvre pas à nouveau à nouveau la bergerie aux loups", a déclaré sur franceinfo Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS).

"Je lui demande des critères qui sont des critères clairs, qu'on ait des éléments qui permettent à tout le monde d'apprécier sans discuter, estime Olivier Faure. Il ne faut pas rater le déconfinement, il faut y aller de manière progressive, faire en sorte que toutes les mesures soient réunies pour que nous puissions gagner du temps pour pouvoir vacciner davantage."

Le premier secrétaire du Parti socialiste insiste : "Je me souviens que le président de la République avait fixé des critères à l'automne dernier en expliquant qu'avec 5 000 cas par jour on pouvait à peu près vivre normalement mais qu'au-delà il fallait prendre des mesures sévères de freinage. La question aujourd'hui est de savoir quels critères il se fixe et comment il compte battre les variants."