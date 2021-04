DIRECT. Covid-19 : la France s'approche du seuil des 100 000 morts

Ce qu'il faut savoir

La France s'approche du cap des 100 000 morts du Covid-19. En franchissant cette barre symbolique, probablement jeudi 15 avril d'après le décompte quotidien de Santé publique France, le pays rejoint en Europe la Grande-Bretagne (127 000 morts) et l'Italie (115 000 morts), mais d'autres pays (Belgique, Portugal) ont une mortalité plus élevée par habitants. "Toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l'épidémie (...) mais viendra évidemment ce moment de l'hommage et du deuil pour la Nation", a assuré mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Pour l'heure, "la troisième vague n'est pas derrière nous" et "le pic des hospitalisations n'a pas encore été atteint, cela signifie que nous avons encore devant nous des jours très difficiles", a encore prévenu Gabriel Attal. Suivez notre direct.

Le coronavirus a provoqué 99 805 décès en France depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres des autorités mercredi. C'est l'un des plus lourds bilans européens. Près de 6 000 malades du Covid-19 sont actuellement en réanimation, au plus haut depuis la mi-avril 2020.

Prolongation de la suspension de Johnson & Johnson aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ont décidé mercredi d'étendre d'au moins une semaine la suspension du vaccin de Johnson & Johnson. Sur les 7,5 millions de personnes vaccinées au Janssen (Johnson & Johnson) aux Etats-Unis, sept femmes, dont une est décédée, ont développé des cas graves de caillots sanguins. Le groupe d'experts mandaté par la principale agence américaine de santé publique (CDC) a estimé avoir besoin de plus de temps pour étudier un possible lien.

En France, les embûches encore nombreuses. Cette semaine, la France a fermé à la hâte les liaisons aériennes avec le Brésil, en raison des inquiétudes autour du variant P1, considéré comme plus dangereux. D'autres pays vont suivre, assure le gouvernement. Et au moment où les premières 200 000 doses du vaccin Johnson & Johnson viennent juste d'être livrées, l'annonce du fabricant américain de retarder son déploiement en Europe met un point d'interrogation sur les quelque 350 000 autres doses qui devaient être reçues fin avril. Rare bonne nouvelle, la France va bénéficier d'au moins sept millions de doses de plus du vaccin Pfizer/BioNTech au 2e trimestre, ont annoncé mercredi plusieurs membres du gouvernement.

Le gouvernement se penche sur les réouvertures. La France pourra-t-elle suivre à la mi-mai, comme promis par Emmanuel Macron, l'exemple de la Grande Bretagne, qui a rouvert ses terrasses cette semaine ? Le chef de l'Etat réunit une partie du gouvernement jeudi à 18 heures sur ce sujet. Au menu également, la réouverture progressive des lieux culturels, sous cloche depuis plus de cinq mois.