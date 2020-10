VIDEO. Covid-19 : Martin Hirsch "souhaite" que certains soignants "puissent renoncer à leurs vacances", mais pas de "non" autoritaire

"On souhaite que certains [personnels de l'hôpital] puissent renoncer à leurs vacances" face à l'épidémie de Covid-19, a déclaré lundi 5 octobre sur franceinfo le directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch. "On ne leur dit pas non autoritairement" a-t-il assuré avant de parler d'incitations.

"Beaucoup de personnels ont déposé des demandes de congés pour la Toussaint, explique-t-il. Souvent, pour les vacances de la Toussaint, on prend des vacances parce que les enfants sont en vacances, donc on a mis en place un système de garde d'enfants. On paie la garde d'enfants, pour celles et ceux qui renonceraient à quelques jours de vacances, y compris la garde d'enfants à domicile", assure Martin Hirsch.

Des journées "correctement indemnisées"

"On a demandé au gouvernement, et la réponse est positive, que les journées auxquelles on renonce soient correctement indemnisées pour ne pas qu'il y ait de sacrifice financier, mais plutôt une incitation et que cet effort soit reconnu", grâce à un système "à la fois d'heures supplémentaires et de rachat de jours", a-t-il mentionné sans rentrer dans les détails. "J'ai l'absolue certitude que les heures supplémentaires seront payées", a ajouté le directeur général de l'AP-HP.

"Plus vous portez le masque, plus vous faites attention, plus vous télétravaillez, moins les soignants seront obligés de déprogrammer leurs vacances", a rappelé Martin Hirsch.