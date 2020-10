Mesures sanitaires, vacances des soignants, déprogrammation de soins... Le "8h30 franceinfo" de Martin Hirsch

Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, est l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 5 octobre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, est l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 5 octobre 2020. Mesures sanitaires, vacances des soignants, déprogrammation de soins... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Sahlia Brakhlia.

Covid : il faut "limiter les interactions sociales"

"La seule manière d'éviter" que le Covid-19 circule, c'est "de limiter les interactions sociales", affirme Martin Hirsch, alors que les bars et cafés doivent fermer pour au moins deux semaines à Paris et en petite couronne. Le directeur général de l’AP-HP salue le travail "sacrément dur" des autorités publiques qui doivent annoncer de nouvelles restrictions.

Malheureusement, il faudra s'habituer à ce que les règles évoluent, parce que les connaissances évoluent, parce que les techniques peuvent évoluer pour se protéger. Martin Hirsch sur franceinfo

Parmi les endroits "où on est le plus souvent face à face" selon le directeur général de l’AP-HP, il y a plutôt les bars que les restaurants pour des raisons simples : "il suffit d'aller dans un endroit où il y a un distributeur de bière, où les gens se précipitent, les uns face aux autres, à remplir leur verre. Au quatrième verre, si vous trouvez de la distanciation sociale, je vous offre un euro."

"Le risque est d'avoir à déprogrammer beaucoup" d'interventions

"Nos blocs opératoires fonctionnent à plein aujourd'hui d'opérations qui auraient pu avoir lieu en mars, avril, mai ou juin", déclare Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP. Contrairement au printemps, en plein pic de l'épidémie du Covid-19, "on déprogramme peu aujourd'hui", mais "le risque est d'avoir à déprogrammer beaucoup", prévient Martin Hirsch, invitant les patients à ne pas reporter d'eux-mêmes leurs rendez-vous médicaux.

"Pendant un moment, le nombre de patients en réanimation, qui étaient ventilés, entubés, étaient moins nombreux que ce qu'on voyait au printemps (...). Aujourd'hui, on a refranchi le seuil où plus de la moitié des patients hospitalisés sont ventilés, entubés", précise le dirigeant des hôpitaux publics parisiens.



Les soignants de l'AP-HP "incités à renoncer à leurs vacances"

"On souhaite que certains [personnels de l'hôpital] puissent renoncer à leurs vacances", déclare le directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch. "On ne leur dit pas non autoritairement", assure-t-il précisant que des mesures d'aide à la garde d'enfants sont proposées, y compris à domicile.

"On a demandé au gouvernement, et la réponse est positive, que les journées auxquelles on renonce soient correctement indemnisées pour ne pas qu'il y ait de sacrifice financier, mais plutôt une incitation et que cet effort soit reconnu", grâce à un système "à la fois d'heures supplémentaires et de rachat de jours", détaille Martin Hirsch.

"Les anti-vaccins ont fait vraiment beaucoup de mal à la santé publique"

Alors que la grippe devrait apparaître en France dans les prochaines semaines, "il n'y a pas aujourd'hui d'obligation" de se faire vacciner contre la grippe quand on travaille à l'hôpital, même s'il y a "une incitation extrêmement forte", rappelle le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch. "Je suis sûr que les professionnels auront conscience de l'intérêt de la vaccination, mais ça ne va pas de soi", alerte-t-il.

"Je pense que des discours de facilité, démagogiques, instillant le doute, portent chez tout le monde. Les anti-vaccins ont fait vraiment beaucoup de mal à la santé publique, y compris à l'hôpital", regrette Martin Hirsch. "Effectivement, celui qui vend un vaccin le fait avec un modèle économique, mais de là à dire que les décisions pour vacciner seraient prises sur des bases influencées par les 'Big Pharma', ça n'est pas vrai pour nous", argumente-t-il.

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du lundi 5 octobre 2020 :