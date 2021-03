En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, les dépistages du cancer sont en baisse et les déprogrammations d'opérations dans les hôpitaux se multiplient. Le prix à payer sera lourd, a prévenu Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer, mercredi 31 mars sur franceinfo.

"Les conséquences sont tragiques humainement. Il y a toutes ces personnes dont le corps est délabré par de lourdes interventions pour un cancer et à qui l'on dit que la chirurgie réparatrice est repoussée", a décrit Axel Kahn. "Il y aura plus de 10 000 morts qui n'auraient pas dû mourir de leur cancer. Ce qui se passe au quotidien, dans les chairs, dans les esprits, est intolérable", a poursuivi le généticien.

"Le plus dangereux, le plus grave, c'est de ne pas se faire dépister, de ne pas commencer à traiter un cancer en temps et en heure."