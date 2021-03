DIRECT. Covid-19 : un conseil de défense sanitaire décisif se tient dans la matinée

Ce qu'il faut savoir

Fermer les écoles en avançant les vacances? Etendre les mesures de freinage à d'autres départements? Ou bien "pousser les murs" des hôpitaux en attendant l'impact des vaccinations? Face aux critiques sur sa stratégie pour freiner la troisième vague de Covid-19, Emmanuel Macron doit faire mercredi 31 mars des choix difficiles lors du conseil de défense sanitaire qui se tient à 9 heures. Selon nos informations, trois scénarios sont à l'étude, dont celui de fermer les établissements scolaires. Suivez notre direct.

AstraZeneca réservé aux plus de 60 ans en Allemagne. Après plusieurs cas de formation de caillots sanguins, l'Allemagne va réserver l'usage du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 aux personnes âgées de plus de 60 ans, ont annoncé mardi les ministères de la Santé régionaux et fédéral. Les moins de 60 ans qui le souhaitent pourront toutefois décider de recevoir le vaccin, mais seulement après "consultation d'un médecin pratiquant la vaccination (...) et une analyse personnalisée des risques", ont indiqué les ministres des 16 régions allemandes et le ministre fédéral dans un communiqué à l'issue d'une réunion.

Le seuil des 5 000 patients "en soins critiques" atteint en France. L'agence sanitaire Santé publique France, qui a adopté cette nouvelle terminologie après avoir parlé de patients en "réanimation", a fait état de 5 072 patients dans ce cas mardi 30 mars, soit 98 de plus que la veille. Lundi, le pic de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, un peu plus de 4 900 patients mi-novembre, a été dépassé. Le pic de la première vague, avec un peu plus de 7 000 patients début avril, reste encore loin.

Les sans-abris vaccinés en Angleterre. Pour toucher une population la plus large possible, le gouvernement britannique a récemment ajouté les sans-abri aux groupes prioritaires pour sa campagne massive de vaccination, qui a déjà permis à plus de 30 millions de personnes de recevoir une première dose. "Ils sont beaucoup plus susceptibles de se retrouver à l'hôpital s'ils attrapent le Covid, et d'en mourir", a estimé le docteur Alex Fitzgerald-Barron, dont le travail de proximité a permis de repérer certains de ces "patients à haut risque".