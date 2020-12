VIDEO. Covid-19 : Gérald Darmanin détaille les règles du couvre-feu instauré à partir du 15 décembre

Bientôt le retour du couvre-feu pour lutter contre le Covid-19. Cette mesure entrera en vigueur à partir du 15 décembre, mais il sera "durci" contrairement à ce qu'avait envisagé initialement le gouvernement, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex. Il débutera ainsi à 20 heures, et non à 21 heures et s'appliquera aussi lors du réveillon du 31 décembre. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a détaillé les règles.

Si l'attestation ne sera plus obligatoire pour se déplacer à partir du 15 décembre, "à 20 heures, chacun devra rester soi sans exception", a déclaré le ministre de l'Intérieur. "Seul un nombre limité de déplacements seront autorisés entre 20 heures et 6 heures", notamment les déplacements entre le domicile et le travail, et "les déplacements pour des raisons de santé, aller à l'hôpital pour des soins urgents ou pour acheter des médicaments dans une pharmacie de garde."

Les motifs familiaux impérieux et les missions d'intérêt général, ou encore les besoin des animaux de compagnie, font aussi partie des exceptions. Le ministre a précisé que le couvre-feu ne concernera pas l'outre-mer.