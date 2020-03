VIDEO. Covid-19 : \"En première ligne\", la plateforme qui aide les travailleurs les plus exposés

"Il y a une vraie solidarité qui s'est créée instantanément."

Pour soutenir les travailleurs les plus exposés au Covid-19, Grégory Grellet a lancé la plateforme "En première ligne" avec deux de ses amis. Le principe est simple : des gens peuvent y proposer leur aide. Concernant le respect des gestes barrières, le co-fondateur de la plateforme se veut rassurant : "On informe des règles sanitaires. Sur les courses, le mail qu'on envoie pour matcher des personnes, on leur indique de laisser les courses à l'entrée, de payer plutôt en Lydia, pour minimiser les contacts."

Des milliers de volontaires

La plateforme a enregistré 28 000 volontaires en 3 jours. Une fois inscrits, les volontaires sont mis en relation avec d'autres personnes qui ont besoin d'aide. "Ce matching est lié à la géolocalisation, par rapport au code postal, par rapport au besoin, par rapport à ce qu'attend aussi la personne en besoin", précise Grégory Grellet. Pour ce dernier, l'épidémie peut bouleverser beaucoup de choses dans la société. "Le jour où on aura plus besoin de nous, on fermera et il n'y aura plus de site. Ça, c'est vraiment important pour nous, justement pour rassurer les gens qui s'inscrivent", assure Grégory Grellet.