VIDEO. Coronavirus : la Chine s'organise pour tenter d'endiguer l'épidémie

La Chine a recensé, mardi, trois morts à Wuhan, portant à six le nombre de victimes du coronavirus. L'inquiétude grandit dans le monde, d'autant plus qu'avec le Nouvel An chinois, environ 1,5 milliard de voyageurs sont attendus.