VIDEO. Coronavirus : la belle surprise d'anniversaire organisée par des Espagnols confinés pour leur voisine âgée

C'était un anniversaire exceptionnel à plus d'un titre. Mardi 17 mars, les habitants d'un immeuble du quartier de Lavapiès, dans le centre de Madrid, ont organisé une belle surprise pour "Charo", leur voisine qui fêtait ce jour-là ses 80 ans. Malgré le confinement imposé à toute l'Espagne face à l'épidémie de coronavirus, les résidents de l'immeuble ont déposé un gâteau d'anniversaire devant la porte de la vieille dame, avant de l'inviter à sortir sur son palier pour un chant de circonstance.

Massés à leurs fenêtres, les habitants ont donné de la voix pour leur voisine confinée seule chez elle depuis le 14 mars dernier. Un beau moment de solidarité pour ces résidents qui, avant d'affronter l'épidémie de Covid-19, avaient appris l'existence d'une procédure d'expulsion à leur encontre, dans le cadre d'un vaste plan de "réhabilitation" de ce quartier populaire de Madrid.

Une vidéo de l'anniversaire surprise, filmée à bonne distance par un voisin, a été massivement partagée sur les réseaux sociaux du pays. L'Espagne compte parmi les nations d'Europe les plus touchées par l'épidémie de coronavirus, avec près de 13 700 cas et plus de 600 morts, d'après un bilan donné le 18 mars par les autorités sanitaires du pays.