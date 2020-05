VIDEO. Coronavirus : Edouard Philippe nie toute tension avec Emmanuel Macron face à la crise

"J'ai toujours constaté dans nos relations [...] une fluidité qui, je crois, a peu de précédents." C'est en ces termes qu'Edouard Philippe a démenti ce jeudi les rumeurs de cohabitation difficile au sommet de l'Etat, face à l'épidémie de Covid-19. Interrogé à la fin de sa conférence de presse sur le plan de déconfinement, le Premier ministre s'est félicité de la "confiance" qu'Emmanuel Macron lui accorde "depuis trois ans". "C'est toujours le cas, j'espère que ce sera toujours le cas, et je crois que ce sera toujours le cas", a-t-il confié.

Cette déclaration intervient après plusieurs ratés dans la communication du gouvernement autour du coronavirus, la distribution des rôles entre le président de la République et son Premier ministre étant parfois jugée peu claire. Visiblement irrité par ces questions, Edouard Philippe a terminé sa conférence de presse par une réplique cinglante adressée aux journalistes politiques : "Je pense que nos concitoyens s'en contrefichent, a-t-il répondu, et je dois dire que de ce point de vue-là, je me sens très français."