VIDEO. Coronavirus : des habitants confinés font danser des policiers à Paris

Ils n'ont semble-t-il pas pu résister à la musique diffusée par des habitants confinés en pleine épidémie de Covid-19. Deux policiers affectés aux contrôles de la circulation dans le 18e arrondissement de Paris se sont accordé une petite pause jeudi 19 mars, l'un deux révélant ses talents de danseur sous les yeux amusés des riverains confinés.

Dans une vidéo de la scène largement partagée sur Twitter et Facebook, on voit l'un des deux agents s'adonner à une chorégraphie millimétrée, reprenant des pas de hip-hop pour finir avec un twerk qui a provoqué rires et applaudissements chez les habitants attroupés à leurs fenêtres.

Depuis mardi 17 mars, les forces de l'ordre procèdent nuit et jour à des contrôles de circulation à travers la France afin de s'assurer du respect des consignes de confinement édictées par le gouvernement face à l'épidémie de coronavirus. Malgré la mise en place d'un système d'amende en cas de violation du confinement, certains syndicats de police dénoncent le comportement "irresponsable" de certains individus, et appellent à "passer à la vitesse supérieure". Mais, on l'espère, en continuant de s'accorder quelques pauses dansantes.