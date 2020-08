VIDEO. Canicule et coronavirus : adoptez les bons gestes

"C'est la canicule et le coronavirus circule toujours", alerte Santé publique France, qui diffuse de nouveaux spots de prévention. Les températures sont élevées et restent hautes même la nuit. Par ailleurs, l'épidémie est toujours en cours dans le pays. L'occasion de rappeler les gestes élémentaires de prévention pour éviter un coup de chaleur et une déshydratation.

Les autorités sanitaires préconisent de boire régulièrement de l'eau, d'éviter l'alcool et de manger en quantité suffisante. Pour vous rafraîchir, pensez aux brumisateurs ou à passer du temps dans des lieux climatisés. N'oubliez pas de fermer fenêtres et volets aux heures les plus chaudes du jour et aérez la nuit.

Et malgré les fortes chaleurs, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières préconisés pour lutter contre le coronavirus : port du masque, lavage régulier des mains et respect de la distanciation physique.