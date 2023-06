La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau réagit sur franceinfo jeudi à la perquisition menée à l'IHU Méditerranée Infection, fondé par le Pr Raoult, dans le cadre d'une enquête du parquet de Marseille sur des soupçons d'essais cliniques non autorisés.

"Il est difficile de continuer à l'appeler 'grand scientifique' quand on a ces pratiques", a estimé ce jeudi sur franceinfo la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau à propos de Didier Raoult, alors qu'une perquisition a été menée mercredi à l'IHU Méditerranée Infection, fondé par le professeur, dans le cadre d'une enquête du parquet de Marseille sur des soupçons d'essais cliniques non autorisés. "C'est grave", a fustigé la ministre.

Des prescriptions systématiques "sans base pharmacologiques solides"

Des perquisitions qui interviennent également trois jours après que seize sociétés savantes de médecine ont interpellé dimanche, dans une tribune publiée dans Le Monde, les autorités sur "la prescription systématique, aux patients atteints de Covid-19 de médicaments aussi variés que l'hydroxychloroquine, le zinc, l'ivermectine ou l'azithromycine sans bases pharmacologiques solides, et en l'absence de toute preuve d'efficacité".

"Quand on a des pratiques déviantes, quand on ne suit pas les protocoles qui sont des protocoles de sécurité pour les patients, sur des essais cliniques, sur des essais thérapeutiques et l'utilisation de médicaments oui, on prend des risques." Sylvie Retailleau à franceinfo

Une information judiciaire avait été ouverte en juillet 2022 à la suite des signalements de l'Agence du médicament concernant l'IHU du temps où il était dirigé par le professeur controversé, notamment pour des faux en écriture. "Il a été un grand scientifique", a souligné Sylvie Retailleau, mais depuis quelque temps, "il a eu des problématiques de management, de harcèlement moral", en plus "des pratiques effectivement déviantes, non-correctes".