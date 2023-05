Covid-19 : une dizaine de sociétés savantes accusent Didier Raoult d'avoir mené un "essai clinique sauvage géant" avec l'hydroxychloroquine

Selon "Le JDD", l'ancien directeur de l'IHU Méditerranée Infection est dans le viseur d'une dizaine de sociétés savantes, qui fustigent ses essais de grande ampleur concernant ce traitement.

Elles dénoncent un "énorme scandale sanitaire". Dans une tribune à paraître, une dizaine de sociétés médicales critiquent le traitement à l’hydroxychloroquine qu'ont reçu plusieurs milliers de patients de l’institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille sous l'égide du professeur Didier Raoult, comme le rapporte Le Journal du dimanche du 28 mai. Ce médicament, inefficace contre le Covid-19 voire dangereux selon certaines études, n'aurait pas dû être administré en masse par l'IHU, estiment ces sociétés.

Dans les faits, 30 423 personnes positives au Covid-19 ont pris de l'hydroxychloroquine dans le cadre de cet essai entre le 2 mars 2020 et le 31 décembre 2021, comme le révèle une étude prépubliée le 3 avril dernier par le professeur Raoult et son équipe. "Cette publication est la goutte d’eau qui fait déborder le vase", a déclaré au JDD le professeur Robert Molimard, du CHU de Bordeaux, "à savoir qu’il semble s'agir du plus grand essai clinique sauvage jamais mené, sans réaction significative des autorités."

Depuis que Didier Raoult n'est plus à la tête de l'IHU, son successeur, le professeur Pierre-Edouard Fournier, a mis fin aux prescriptions d'hydroxychloroquine. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait par ailleurs saisi la justice et engagé des poursuites administratives en avril 2022 pour d'autres manquements, concernant cette fois des essais cliniques sur la tuberculose après une inspection menée au sein de l'IHU et de l'AP-HM, lorsque Didier Raoult était aux commandes.