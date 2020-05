Vexin : avec le déconfinement, les gites espèrent un afflux de touristes

À moins de 100 km de Paris, c’est un nouvel horizon qui s’ouvre le 11 mai. Le parc naturel du Vexin, de larges vallées, quelques villages, et de nombreux gites ruraux qui ont connu deux mois sans aucun touriste, comme celui de Catherine Hazard. Avec cette nouvelle zone de circulation, elle peut enfin se préparer à recevoir de nouveaux clients.

Des nouvelles réservations

"Chérence (Val-d’Oise) est à environ 80 km de Paris, on est tout à fait dans le créneau de ce qui est possible pour une nuit. Depuis deux, trois jours, énormément de coups de fil, énormément de demandes. Quelque chose qu’il n’y avait plus depuis deux mois", se réjouit-elle. L’agenda qui recueillait jusqu’ici les annulations se remplit de nouvelles réservations. Mais il y a une incertitude : sera-t-elle autorisée à recevoir des clients dès le 11 mai ?

Le JT

Les autres sujets du JT