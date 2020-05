Vente de masques en grande distribution : les soignants en colère

Quelques centimètres de protection qui mettent le feu au poudre. Dès lundi 4 mai, des enseignes de grande distribution commenceront à vendre des masques à usage unique. Inacceptable pour Yorick Berger, le secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Paris. "On est en flux tendu, plus que tendu même. On a des professionnels de santé, des médecins qui nous disent ‘on a besoin de masques’, et on en n’a pas à leur fournir puisqu’on les compte", se désole-t-il.

"On est complètement atterrés"

"Et là, comme par magie, on apprend que la grande distribution en a 400 millions, et qu’en plus, ils vont pouvoir les vendre. Parce que nous, on nous a interdit de les vendre. Là, on est complètement atterrés", s’insurge-t-il. Une polémique infondée, répond ce matin la grande distribution. "Nous sommes dans le cas d’une mission de service public qui nous a été demandée par le gouvernement", insiste Jacques Creyssel, le président de la Fédération du commerce de la grande distribution.

