Vendée : retour des baigneurs à Saint-Jean-de-Monts

L’affluence va être particulièrement surveillée à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), la plage étant l’un des points clés du tourisme du littoral. Le journaliste Vincent Lamhaut était en duplex depuis la plage : "Le ciel bleu est là, la bonne température aussi et la preuve c’est qu’il y a de plus en plus de monde ici, à Saint-Jean-de-Monts. Ils en ont rêvé." "Après deux mois en habitant à deux kilomètres sans pouvoir y venir, il était temps, c’est bien", raconte un habitant.

Des activités en plein air

"Mais pendant ce déconfinement, il y a quelques règles à respecter : interdit de s’allonger au soleil, de bronzer ou de pique-niquer. Il faut rester dynamique, toujours en mouvement. Et il y a beaucoup d’activités proposées ici : du char à voile, du surf ou de la marche nordique (…) Ici, c’est la station balnéaire la plus fréquentée de la côte Atlantique", conclut le journaliste. Un point sera fait pour voir si les gestes barrières sont respectés.