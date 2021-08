Nord : deux soignants de l'hôpital d'Armentières en "vacances forcées" après un contrôle des pass sanitaires

A partir du 15 septembre, tous les soignants devront être vaccinés, au risque d'être sanctionnés. Pour le moment, seul un pass sanitaire est exigé. Les soignants doivent ainsi être en mesure de montrer qu'ils ont été complètement vaccinés ou présenter un test négatif de moins de 72 heures. À l'hôpital d'Armentières, deux soignants ont dû prendre des "vacances forcées" après un contrôle sanitaire, rapporte France Bleu Nord.

Refus de l'obligation vaccinale

Une auxiliaire de puériculture, non-vaccinée, a ainsi refusé de se faire tester. Elle explique à France Bleu Nord avoir été convoquée, à deux reprises, par la direction pour présenter son pass sanitaire. La seconde fois, n'ayant pas réalisé de test PCR, elle a été interrompue pendant son service. "Ils m'ont dit de ne plus retourner travailler", raconte Anne Sophie Marescaux, qui n'a pas remis les pieds à l'hôpital depuis une semaine. Elle se dit "complètement dans le flou" et attend de voir comment la situation évolue.

Un de ses collègues infirmier puériculteur ne travaille plus non plus depuis la semaine dernière. Il s'oppose fermement à l'obligation vaccinale des soignants. "Avec des tests PCR toutes les 72 heures, j'aurais pu garantir ma survie au travail jusqu'au 15 septembre. Mais dans ces conditions, non, je refuse", explique Benoît Dewalles.

Pas de sanctions pour les non-vaccinés

Le président de la Fédération des hôpitaux des Hauts-de-France rappelle que, pour le moment, il n'y a pas de sanctions contre les soignants non-vaccinés. Mais insiste sur le fait que, dans ce cas, il faut avoir été testé négatif, puisque le pass sanitaire est obligatoire dans les hôpitaux, "au même titre que les visiteurs", explique Rémi Pauvros.

De leur côté, le centre hospitalier d'Armentières et le CHU de Lille précisent que les deux soignants ont décidé eux-mêmes de poser des congés et qu'aucune sanction n'a été prise à leur encontre.