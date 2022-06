Covid-19 : faut-il s’inquiéter d’une septième vague ?

Jeudi 9 juin, plus de 40 000 nouveaux cas quotidiens de Covid-19 ont été enregistrés en France. Le virus ne semble pas craindre les températures élevées.

Après trois mois de baisse ininterrompue, le nombre de cas de Covid-19 connaît un rebond. Plus de 40 000 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés, jeudi 9 juin, soit une hausse de 58% en sept jours. Certains départements sont plus touchés que d’autres, comme la Martinique. En une semaine, 2 364 hospitalisations pour Covid-19 ont été répertoriées dans toute la France, soit une légère augmentation de 1,3%, sans conséquence sur les hôpitaux pour le moment.

Les chiffres restent moins élevés que lors des précédents pics

Mais les professionnels de santé sont inquiets pour les semaines à venir. “Il faut surveiller car l’hôpital est sous tension. On a un manque de personnel flagrant”, alerte Karine Lacombe, infectiologue. Selon les autorités sanitaires, les sous-variants d’Omicron, BA4 et BA5, seraient moins dangereux. Mais ils représentent tout de même un risque pour les personnes immunodéprimées et non-vaccinées. Néanmoins, les chiffres restent moins élevés que lors des précédents pics.