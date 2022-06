Covid-19 : le plan blanc déclenché en Martinique

"C'est un besoin de marge de manœuvre beaucoup plus confortable qui a conduit la direction du CHU de Martinique à déclencher un nouveau plan blanc, car les urgences sont sous tension, certes, avec l'arrivée de nouveaux cas de Covid-19, mais leur impact reste limité sur le fonctionnement de l'hôpital", explique le journaliste Stéphane Lupon depuis Fort-de-France (Martinique), où un plan blanc a été déclenché dans le CHU de la ville, vendredi 10 juin.

18% d'absentéisme

"C'est en fait une situation générale beaucoup plus complexe qu'à l'ordinaire qui a conduit à cette décision : un taux d'absentéisme positionné à 18%, et 25% à 30% des patients qui arrivent aux urgences et qui auraient pu être pris en charge par la médecine de ville", poursuit le journaliste. Il ajoute que le directeur général du CHU de Martinique a tenu à rassurer son personnel en affirmant que tout sera fait pour sanctuariser les congés des mois de juillet et d'août, et éviter de déprogrammer les interventions.