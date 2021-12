Vaccination : la dose de rappel réduite de 4 à 3 mois

Le gouvernement mise sur la vaccination pour faire face au variant Omicron. Le délai entre la précédente injection et la dose de rappel passe de quatre à trois mois, et ce dès ce mardi 28 décembre.

Pour venir recevoir sa dose de rappel, il n’y a désormais besoin que de trois mois d’écart avec la précédente injection. Un raccourcissement des délais diversement accueilli par les patients. "C’est une bonne mesure si c’est ce qui permet de mieux faire face à Omicron.", avance l'un d'eux. "S’il faut se faire vacciner tous les trois mois, je parle plus de vaccination dans ces cas-là, je parle de traitement", affirme un autre.

5 millions de doses livrées chaque semaine

45 millions de Français sont désormais éligibles à la dose de rappel. Trois mois d’écart pour ce médecin ne présente pas de danger, et est surtout indispensable avec Omicron. "On sait qu’avec trois doses, on a plus de 90% d’efficacité face à une hospitalisation en réanimation", affirme Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine). Avec plus de 5 millions de doses livrées chaque semaine, pas de pénurie de vaccin à craindre pour l’avancement de cette dose de rappel.