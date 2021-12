Covid-19 : les discothèques fermées pour quatre semaines

Pour faire face à la montée de la cinquième vague de Covid-19 et à l'apparition du variant Omicron, le gouvernement a mis en place de nouvelles restrictions. En direct de Matignon (Paris), le journaliste Guillaume Daret fait le point pour le 19/20.

Face à la cinquième vague du Covid-19 et au variant Omicron, le gouvernement a décidé de fermer les établissements festifs de nuit pendant au moins quatre semaines à partir du 10 décembre. Pour Jean Castex, il y avait deux enjeux majeurs : conscientiser les Français, et les responsabiliser face au danger bel et bien présent : "Faire prendre conscience aux Français de l'aggravation de cette situation sanitaire, ne pas les faire paniquer, mais les alerter sur la réalité", déclare le journaliste Guillaume Daret.

Des mesures plus strictes à venir ?

Plusieurs projections affirment qu'une seule baisse de 10 % des contaminations permettrait une nette amélioration de la situation sanitaire. "C'est pour ça qu'à part les discothèques, il n'y a pas d'autres mesures de contraintes ce soir, mais l'exécutif ne cache pas que si ce n'est pas suivi d'effets, il pourrait y avoir des mesures beaucoup plus strictes dans les semaines à venir", explique Guillaume Daret, évoquant les nouvelles restrictions comme une dernière sommation de la part du gouvernement.