Covid-19 : les conditions d'entrée en France se durcissent pour les Britanniques

Les restrictions de la part de la France sont immédiates et prennent effet dès samedi 18 décembre au matin. L'État serre désormais la vis en ce qui concerne les voyages France-Angleterre, dans les deux sens. A la Gare du Nord, les voyageurs découvrent les nouvelles contrôles aux frontières auxquelles ils seront confrontés s'ils souhaitent traverser la Manche.

Les motifs touristiques et professionnels refusés

A compter de cette date, tous les voyageurs, vaccinés ou non, devront se soumettre à des tests de validité datant de moins de 24 heures, et un isolement de 48 heures en cas de test négatif et sept jours en cas de test positif. A ces restrictions s'ajoutent le motif, qui doit être impérieux. Exit les raisons touristiques et professionnelles. "Ce n'est pas clair et les règles peuvent changer une fois qu'on est ici (...) si les règles changent, qu'est-ce que l'on fait ?", s'indigne un voyageur britannique. Jeudi 16 décembre, Gabriel Attal a justifié ces nouvelles mesures par l'augmentation inquiétante des cas positifs au variant Omicron.