Covid-19 : les autotests s'arrachent dans les grandes surfaces

C'est le produit vedette du 31 décembre dans les grandes surfaces : l'autotest. Dans un supermarché de banlieue parisienne, il est vendu à l'unité, en vrac et à prix coûtant, soit quatre fois moins cher qu'en pharmacie. "La semaine dernière j'en avais cinq, j'ai payé 26 euros à la pharmacie", se souvient une cliente. "C'est plus simple de les prendre ici", estime un homme. Les tests sont cependant rationnés, avec cinq boîtes au maximum par personne. Au total, 6 000 tests ont été vendus vendredi 31 décembre dans ce seul magasin.

En vente jusqu'au 31 janvier

Dans une officine, certains clients préfèrent se faire tester par le pharmacien. D'autres s'y fournissent en autotests, et profitent des conseils des professionnels. Ils sont ici vendus 5,20 euros l'unité, bien plus cher que dans les grandes surfaces. La grande distribution a pu compter sur d'importants stocks, et peut ainsi répondre à la pénurie survenue après Noël. La vente d'autotests n'y sera toutefois autorisée que jusqu'au 31 janvier.