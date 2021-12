Covid-19 : les autotests sont-ils efficaces pour détecter Omicron ?

Alors que les Français se ruent sur les autotests avant le réveillon du Nouvel An, sont-ils efficaces pour détecter le variant Omicron ? La journaliste Jihane Benzina donne des précisions sur le plateau du 20 heures.

Les autotests sont à présent disponibles dans les supermarchés. Mais sont-ils réellement efficaces ? "Honnêtement, il est encore trop tôt pour le dire. Il y a 15 jours, une étude anglaise nous disait qu’il détectait Omicron aussi bien que les autres variants. Et là, les Américains nous disent qu’ils sont moins performants", rapporte la journaliste Jihane Benzina, présente vendredi 31 décembre sur le plateau du 20 Heures.

"Très peu de faux positifs"

En revanche, on sait que les autotests sont efficaces pour détecter les autres variants et la contagiosité, avec 92% de fiabilité pour les personnes symptomatiques. La zone d’inconfort se situe sur les personnes asymptomatiques. Mais Jihane Benzina se veut rassurante. "Il y a très peu de faux positifs, environ 1%", assure la journaliste. Par ailleurs, il est possible de se faire tester quelques heures seulement avant de rejoindre ses proches.

Parmi nos sources :

La vidéo de démonstration de l’utilisation

Dovepress

Site du ministère de la Santé

HAS-Santé

Liste non exhaustive.