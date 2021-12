Covid-19 : le criblage, un test rapide pour détecter le variant Omicron

Dans ces petites boites se trouvent des kits capables de détecter les différents variants, même Omicron, le dernier en date. Une innovation scientifique élaborée au laboratoire ID-Solutions, situé à Grabels, dans l’Hérault. La méthode du criblage est utilisée, une technique beaucoup plus rapide que celle du séquençage. "Il va y avoir une heure de réaction d’amplification de PCR et à la fin, on va avoir l’obtention des résultats", confie Daniel Henaff, responsable du pôle développement chez ID-Solutions.



Identifier la signature génétique

En quelques mois, l’entreprise est devenue pionnière en la matière : elle est la seule en France à pouvoir identifier la signature génétique des variants. Elle vend ses kits partout en France et à l’étranger. Au sein du laboratoire du groupe Inovie, à Montpellier, dans l’Hérault, on étudie depuis une semaine la dernière formule du kit, mise sur le marché. Tous les tests positifs de l’Hérault sont analysés, soit 10 000 échantillons par semaine.