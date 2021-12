Covid-19 : les tests de dépistage sont-ils tous aussi efficaces ?

Le chiffre donne la tendance : en décembre, le nombre de tests réalisés chaque jour a atteint le pic d’un million. Un réflexe qu’ont pris les Français à l’approche des fêtes. "Un test PCR, parce que je vais voir de la famille, dont mon grand-père qui est très âgé", explique une patiente venue se faire tester. Pourtant, tous les types de tests ne se valent pas. "La PCR, c’est une technique un peu plus longue, mais qui est beaucoup plus sensible. On ne rate aucune infection avec la PCR", détaille le Dr Rhéa Khoudy.

Les tests antigéniques et autotests pris d’assault

Les tests antigéniques faits en pharmacie sont eux plus rapides, mais un peu moins fiables. Pour un patient avec symptômes, une marge d’erreur de 20% est prévue. Autre option : l’autotest, privilégiée par beaucoup de Français qui veulent rejoindre leur famille en toute tranquillité pour les fêtes. "Il faut maintenir le respect des gestes barrières", même en faisant ces tests, rappelle le Dr Cédric Carbonneil.