Covid-19 : la cinquième vague sera-t-elle la dernière en France ?

Selon Olivier Véran, ministre de la Santé, la cinquième vague de contaminations au Covid-19 pourrait peut-être être la dernière dans le pays. Sur le plateau du 20 Heures de France 2 lundi 3 janvier, le journaliste et médecin Damien Mascret analyse cette déclaration.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a estimé que la vague Omicron pourrait être la dernière en France. Sur le plateau du 20 Heures de France 2, le journaliste et médecin Damien Mascret explique c’est le cas en Angleterre où "on voit une explosion des cas mais on n’a pas vu ça s’accompagner d’une explosion des hospitalisations". Il pourrait donc y avoir peut-être une immunité, "soit par contamination soit par vaccination, qui se fera finalement sans dégât à l’hôpital ou en tout cas sans trop de surcharge".

Omicron moins dangereux mais plus contagieux ?

Le variant Omicron semble plus contagieux mais moins dangereux. "S’il est moins sévère, ça veut dire qu’on fera moins de formes graves, individuellement c’est intéressant. Collectivement, ça l’est un peu moins parce que ça veut dire qu’il y aura beaucoup de cas très regroupés et donc une vague inévitablement à l’hôpital qui va être sévère", analyse Damien Mascret. Il explique qu’une question perdure concernant la "durée de la protection soit par vaccination, soit par contamination. On ne la sait pas encore donc c’est encore un peu tôt pour être vraiment optimiste".

