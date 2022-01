Covid-19 : Israël opte pour une nouvelle stratégie contre le variant Omicron

Face à une nouvelle vague de Covid-19 et malgré une couverture vaccinale de la 3ème dose qui peine à s’étendre, Israël a décidé malgré tout d’ouvrir à nouveau ses frontières. Pourquoi ce choix ? Les correspondants de France Télévisions ont mené l'enquête sur place.

Israël a rouvert ses frontières dans la semaine. Peu de touristes sont toutefois pour le moment présent à l'aéroport. Pour Israël, quelques cas venus de l'étranger ne changeront plus la donne, car le pays est submergé par les contaminations. Le pays est contraint de restreindre les tests. Les PCR sont en effet interdits aux moins de 60 ans.

Une nouvelle stratégie

Israël change donc de stratégie, et se résout à ce que le virus se propage dans la population la moins à risque. "L'Omicron est là, il se propage, et on sait que la maladie ne va pas être grave. Elle ne sera grave que pour les populations à risque, donc la stratégie est de les protéger", explique Valérie Aloush, responsable unité Covid à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv.