Covid-19 : de nouveaux cas du variant Omicron dans l'Hexagone

Trois cas du variant Omicron sont, en date du jeudi 2 décembre, confirmés dans l'Hexagone. Deux ont séjourné en Afrique du Sud, tandis que la première personne diagnostiquée rentrait du Nigeria. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années. Il ne présentait pas de symptômes lors du test, et n'était pas vacciné. Le 25 novembre, il a été testé positif au Covid-19 à sa descente d'avion. Son prélèvement a été analysé dans un laboratoire spécialisé, près de Paris. Le criblage, qui cible uniquement certaines parties du virus, donne les premiers indices. Pour identifier avec certitude le variant, il faut effectuer un séquençage, afin de connaitre l'intégralité du génome.



Fort risque de développement

Pour les scientifiques, cela ne fait aucun doute : d'autres cas sera confirmés dans les prochains jours. La parade désormais est de prendre le variant de vitesse. Certaines personnes attendent d'être malades, attendent même plusieurs jours après, pour se faire tester. On perd endorment de temps, et durant cette période, les gens contaminent leur environnement", explique le professeur Vincent Maréchal, professeur de virologie et chercheur à La Sorbonne et au Centre de recherche Saint-Antoine. Il recommande donc "se faire tester et de s'isoler" en cas de signes précurseurs. L'Organisation mondiale de Santé juge élevée la probabilité que le variant Omicron se répande au niveau mondial.

Parmi nos sources

L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France

Stéphanie Haim-Boukobza

Virologue - Cerba



Vincent Maréchal

Professeur de virologie et chercheur - Sorbonne Université et Centre de recherche Saint Antoine

Liste non exhaustive