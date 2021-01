Variant du Covid-19 : de nouvelles restrictions sont-elles à prévoir en France ?

Une nouvelle menace plane sur la France. Un premier cas du variant du Covid-19 a été détecté à Tours le 25 décembre, un deuxième en Corse et un troisième dans la région parisienne, en plus des dix cas repérés au sein du club de rugby de Bayonne. Le variant anglais, déjà bien présent sur le territoire, inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État.

Le reconfinement, une option ?

Un système renforcé de détection et de séquençage est actuellement mené pour évaluer précisément son taux de circulation. "Aujourd'hui, c'est essayer, pour tous les cas, de les tracer le plus rapidement possible pour isoler ces personnes et pour éviter toute diffusion de ce virus parce que même s'il ne provoque pas des cas plus sévères, il est, semble-t-il, très contagieux", explique Vincent Enouf, virologue au Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur. Face à ce virus anglais, le reconfinement est-il une option ? "Évidemment, c'en est une, d'autant que le niveau de l'infection de l'épidémie en ce moment est élevé", confirme Christine Rouzioux, professeure de virologie et membre de l'Académie de médecine.

