Variant du Covid-19 : "On ne l'évitera pas, mais il faut le retarder", lance le professeur Jean-François Delfraissy

Un variant du coronavirus est apparu au Royaume-Uni. Mais faut-il avoir peur que cette nouvelle souche du virus circule activement en France ? "Il faut probablement être inquiet vis-à-vis de ce variant. Actuellement, il ne circule pas de manière importante en France. Mais c'est ce qu'il s'est passé en Angleterre : il est apparu en septembre et il lui a fallu deux mois et demi pour atteindre 60% du virus circulant actuellement", a détaillé le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, dans le journal de 20 Heures de France 2, mercredi 6 janvier.



"Il faut le retarder car il faut vacciner entre temps"

"On a les outils pour le surveiller et il faut tout faire pour éviter - ou retarder - cette extension du virus. Je pense qu'on ne l'évitera pas, mais il faut le retarder. Pourquoi faut-il le retarder ? Car il faut vacciner entre temps", poursuit Jean-François Delfraissy. "On est actuellement à 22 cas confirmés de ce variant et il y a une série de cas suspects", ajoute-t-il, précisant qu'il faut appliquer "l'ensemble des mesures barrières" pour limiter sa progression.





Le JT

Les autres sujets du JT