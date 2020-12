Coronavirus : quelles conséquences peut avoir la nouvelle souche dans l'Hexagone ?

La nouvelle souche de Covid-19 découverte en Angleterre a traversé la Manche et touche désormais l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie et même la France où le premier cas a été récemment détecté à Tours (Indre-et-Loire). Selon une étude britannique, ce nouveau variant serait beaucoup plus transmissible que le virus connu : de 50 à 74 %. Selon le docteur Martin Blachier, épidémiologiste, il faut rester très vigilant : "Cette souche a infectivité plus importante, c’est-à-dire que le virus rentrerait plus facilement dans la cellule, se multiplierait plus facilement."





Quid des enfants ?



Pour cet expert, cette souche pourrait également toucher plus d’enfants. La question de l'efficacité du vaccin qui va être administré sur le territoire français dès dimanche 27 décembre tend aussi à se poser. En effet, il a été élaboré il y a plusieurs mois. Toutefois, lors d’une conférence de presse samedi 26 décembre, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a voulu être rassurant : "Les experts vaccinaux considèrent que les vaccins actuels semblent efficaces même sur les mutants."