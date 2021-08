Variant Delta : une situation de plus en plus dramatique en Polynésie

L'épidémie de Covid-19 flambe en Polynésie française. En une semaine, le nombre de morts a plus que doublé. La situation est de plus en plus dramatique sur le territoire.

Un des hôpitaux de Papeete, en Polynésie française, est au bord de la rupture. Les admissions à des stades critiques de la maladie liée au Covid-19 explosent et le personnel fait tout ce qu'il peut pour tenter d'y faire face. 24 lits supplémentaires viennent d'être installés dans la nef de l'hôpital. "On est sur une problématique de catastrophe sanitaire", témoigne le docteur Tony Tekuataoa, chef du service des urgences.

Le taux d'incidence dépasse les 3000 cas pour 100 000 habitants

Submergée par le variant Delta, la Polynésie subit une vague épidémique sans précédent. Le taux d'incidence est supérieur à 3000 cas pour 100 000 habitants et le nombre de décès par jour est 36 fois plus important que dans le reste de la France. "Nous avons besoin de renforts en ressources humaines (...) pour venir nous aider à la prise en charge des patients", indique la directrice du centre hospitalier. Aujourd'hui, un Polynésien sur trois seulement est vacciné, mais la campagne vaccinale s'accélère. Des vaccinodromes mobiles se déplacent au plus près des habitants. Un confinement strict est en place jusqu'au 6 septembre au moins dans les îles principales et les écoles sont fermées.