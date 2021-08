Covid-19 : la Polynésie française est officiellement reconfinée

Les rues sont désertes en Polynésie française. Depuis lundi 23 août, l’archipel est reconfiné pour au moins deux semaines. En cause, la progression éclair du Covid-19. Le taux d’incidence a grimpé à 2 800 cas pour 100 000 habitants, presque dix fois la moyenne nationale. Les écoles, collèges et lycées sont fermés. L’éducation se fait à la maison, mais l’accès à Internet est inégal. Une mère de famille a récupéré les devoirs pour tout un quartier. C’est un coup de massue pour le tourisme, alors qu'un salarié sur cinq travaille dans ce secteur sur le territoire.

Un véritable tsunami

Stéphane Milon, directeur adjoint des soins au CRF Te Tiare, à Tahiti, était l’invité du 23h de franceinfo. "Dans la semaine du 5 au 11 juillet, on avait un taux d’incidence de 5 pour 100 000, c’est énorme, c’est un véritable tsunami. C’est difficile ici. On est sur des îles avec une surface aussi grande que l’Europe, 118 îles dispersées au total. On a aussi la problématique des centres de santé que nous n’avons pas sur toutes les îles, ce sont des dispensaires, parfois rien du tout. Il faut beaucoup de personnel et d’avions pour les rotations", a-t-il expliqué.