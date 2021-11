Covid-19: les centres de vaccination pris d'assaut

Face à la cinquième vague de Covid-19, Olivier Véran ouvre le droit à la troisième dose de vaccin pour les plus de 18 ans. Les Français ont pris d'assaut les sites de vaccination.

C'était pressenti, c'est désormais chose faite. L'exécutif a décidé de généraliser la troisième dose de vaccin contre le Covid-19. À partir du 15 janvier, les personnes n'ayant pas reçu la troisième dose verront leur pass sanitaire être invalidé. Une pression supplémentaire qui a provoqué la ruée sur les rendez-vous en ligne. Doctolib a enregistré 500 000 nouveaux rendez-vous après les annonces.



Six millions de Français ont déjà reçu une troisième dose

Avec cette nouvelle dose de rappel exigé, il faudra désormais faire face à l'afflux, comme ce fut le cas pour la première et la deuxième dose du vaccin. En réaction, le gouvernement a décidé de rouvrir les centres de vaccination pour faire face à la demande. Six millions de Français ont déjà reçu une troisième dose, et au lancement de la campagne, 19 millions seront déjà éligibles pour le rappel.