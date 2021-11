Covid-19 : près de 1 250 000 rendez-vous pris jeudi sur Doctolib pour la dose de rappel

Depuis l'annonce de l'élargissement de la dose de rappel à tous les adultes vaccinés, le compteur s'affole. 1 246 687 rendez-vous ont été pris sur Doctolib dans la journée de jeudi 25 novembre, avant et après la conférence de presse d'Olivier Véran, pour un rappel de vaccin contre le Covid-19, rapporte le site, soit plus de trois fois plus que mercredi (347 769 rendez-vous).

L'explosion du nombre de rendez-vous pris pour un rappel est particulièrement importante chez les 18-49 ans. Ils représentent plus de 60% des créneaux réservés jeudi, contre un peu plus de 30% mercredi.

13 jours de délai

À noter que le nombre de rendez-vous pris pour une première injection est en hausse constante depuis le début de la semaine : un peu plus de 15 000 réservations lundi, et 23 000 jeudi, soit un record depuis le 30 septembre.

Pour cette première injection, le délai d'attente moyen entre la prise du rendez-vous et sa réalisation augmente. Il passe de huit jours pour les rendez-vous pris mercredi à 13 jours pour les rendez-vous pris jeudi.