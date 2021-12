Covid-19 : annulations en cascade pour les festivités du Nouvel An

Un feu d'artifice, une foule en extase, des embrassades, pour la deuxième année consécutive cela ne pourra pas être possible sur les Champs-Élysées, à Paris. Après le couvre-feu à 20 heures en 2021, ce sont de nouvelles annonces qui ont été faites par le gouvernement pour 2022. Il y aura une interdiction des rassemblements festifs ainsi qu'une interdiction des concerts et feux d'artifice. Enfin, la vente et la consommation d'alcool seront aussi prohibées. La peur du gouvernement ? Une accélération de l'épidémie de Covid-19 après le réveillon.

Couvre-feu pour les mineurs dans le Haut-Rhin

Après ces annonces, c'est la déception et l'incompréhension pour les Parisiens. "Je pense qu'on prend trop de précautions et il faut laisser la liberté à chacun d'aller et de venir", témoigne un passant sur la célèbre avenue des Champs-Élysées. Du côté de la mairie qui a avancé 300 000 euros pour ce Nouvel An, la décision paraît inéquitable. Dans le Haut-Rhin, il y aura un couvre-feu pour les mineurs.